La Lutte clandestine en France. Une histoire de la Résistance 1940-1944

La lutte clandestine en France S'appuyant sur des archives variées, cet ouvrage propose une réflexion critique sur ce qu'a été l'expérience de la lutte clandestine en France. Des premières manifestations du refus en 1940 jusqu'aux libérations du territoire à l'été et à l'automne 1944, c'est ici une approche anthropologique du phénomène qui est privilégiée. Elle conduit à mettre l'accent sur la densité extrême du temps résistant, à scruter ses pratiques et ses sociabilités, à interroger aussi les liens qui se tissent peu à peu avec la société. Soumis à un danger permanent, sans modèle préalable auquel se référer, l'univers clandestin de la Résistance n'aura jamais cessé d'inventer sa propre action, tout en exposant l'ensemble de ses protagonistes à des risques identiques et mortels. Sébastien Albertelli Agrégé et docteur en histoire, il est notamment l'auteur de l'Histoire du sabotage (Perrin, 2016). Julien Blanc Enseignant à l'EHESS, il a publié Au commencement de la Résistance (Seuil, "La Librairie du XXIe siècle" , 2010). Laurent Douzou Professeur à Sciences-Po Lyon, il a publié entre autres La Résistance française. Une histoire périlleuse (Seuil, "Points Histoire" , 2005).