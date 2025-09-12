Inscription
#Bande dessinée

La physique pour les chats

Eric Fontaine, Tom Gauld

ActuaLitté
Voilà quelques années que Tom Gauld alterne entre chroniques hebdomadaires du marigot littéraire, dans les pages du "Guardian" , et portrait affectueux du monde des sciences, dans la revue "New Scientist" . Si les deux univers se croisent parfois, notamment grâce à l'intervention inopinée de jetpacks facétieux et autres robots bibliothécaires, saluons l'arrivée dans ce petit monde d'un animal qui devrait mettre tout le monde d'accord : le chat. Indispensable compère de tout lecteur qui se respecte, le chat n'en est pas moins le parfait compagnon de rêverie des scientifiques : parfait réceptacle des hypothèses les plus hardies, il prête toujours l'oreille la plus attentive à leurs théories insolites. Toujours patient (ou légèrement engourdi par la sieste), il est sans aucun doute le meilleur des camarades pour ces brillants cerveaux en perpétuelle ébullition. Problème : on ne sait jamais vraiment s'il écoute ce qu'on lui dit. Mais n'est-ce pas là une vieille habitude pour les scientifiques ? Abandonnés par les médias, malmenés par les politiques, ignorés par le quidam, les chercheurs alertent sans relâche sur l'état du vivant, participent à la déconstruction de vieux clichés éculés, élaborent le monde de demain, mais tout ça dans l'indifférence générale... Plus que jamais, ils ont besoin de câlins et les chats, tout comme les hilarants strips de Tom Gauld, sont là pour ça.

Par Eric Fontaine, Tom Gauld
Chez 2042

|

Auteur

Eric Fontaine, Tom Gauld

Editeur

2042

Genre

Indépendants

La physique pour les chats

Tom Gauld trad. Eric Fontaine

Paru le 12/09/2025

160 pages

2042

17,00 €

9782487849099
