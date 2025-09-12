Inscription
#Manga

Capeta Tome 7

Masahito Soda

ActuaLitté
14 ans à peine et Capeta décroche déjà le droit de participer aux nationales de la catégorie ica. Il obtient le bons résultats sur deux courses consécutives, mais le kart qu'il utilise depuis trois saisons déjà est pratiquement bon pour la casse. Alors qu'il participe à la troisième épreuve, plus déterminé que jamais, le jeune pilote se blesse aux côtes pendant les essais libres en voulant pousser son véhicule mal en point au-delà de la limites, le plaçant dans une position difficile !! Dans ces conditions désespérées, subsiste-t-il un moyen de passer à la contre-attaque... ? !

Par Masahito Soda
Chez Noeve

|

Auteur

Masahito Soda

Editeur

Noeve

Genre

Shonen/garçon

Capeta Tome 7

Masahito Soda

Paru le 12/09/2025

196 pages

Noeve

7,95 €

ActuaLitté
9782386700132
© Notice établie par ORB
