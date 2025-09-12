Bunny's Rhythm

Pour Lucie " Bunny ", la musique raconte toujours une histoire. Ses souvenirs, ses émotions, le beau comme le douloureux ; elle range tout dans des chansons. Alors, quand elle écoute la playlist que son fiancé a composée pour elle, chacun des treize morceaux l'emporte ailleurs. Au fil des notes, de Jean-Jacques Goldman à Harry Styles, elle replonge dans ses souvenirs : les rencontres qui ont tout changé, les conversations marquantes, les tournants de sa vie. Ainsi, qu'elle se retrouve dans la cour de récréation de son école primaire, derrière une table de ping-pong ou face à elle-même en pleine tempête, elle se laisse complètement embarquer dans ce voyage à remonter le coeur...