Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Bunny's Rhythm

Nathalie Coelho

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour Lucie " Bunny ", la musique raconte toujours une histoire. Ses souvenirs, ses émotions, le beau comme le douloureux ; elle range tout dans des chansons. Alors, quand elle écoute la playlist que son fiancé a composée pour elle, chacun des treize morceaux l'emporte ailleurs. Au fil des notes, de Jean-Jacques Goldman à Harry Styles, elle replonge dans ses souvenirs : les rencontres qui ont tout changé, les conversations marquantes, les tournants de sa vie. Ainsi, qu'elle se retrouve dans la cour de récréation de son école primaire, derrière une table de ping-pong ou face à elle-même en pleine tempête, elle se laisse complètement embarquer dans ce voyage à remonter le coeur...

Par Nathalie Coelho
Chez Hello Editions

|

Auteur

Nathalie Coelho

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bunny's Rhythm par Nathalie Coelho

Commenter ce livre

 

Bunny's Rhythm

Nathalie Coelho

Paru le 12/09/2025

144 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386274428
9782386274428
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.