#Roman francophone

Le destin d'une âme brisée

Charlotte Mazy

" La croissance émotionnelle est une route sans fin. " Esra a entendu ces mots tellement de fois qu'elle n'arrive même plus à les comprendre. En vérité, elle n'a jamais écouté le conseil de son père Charly. Elle a préféré réprimer ses sentiments. Mais le décès de son père la pousse à revenir dans sa ville natale, Swampscott, pour une confrontation violente avec le passé. Elle qui ne connaît que la fuite n'a d'autres choix que de concilier le passé et le présent, son coeur et son esprit, pour lutter contre chacun de ses mécanismes de défense. Mais le passé est tellement traître qu'il est parfois difficile de se confronter à la vérité sans s'effondrer sur le sol. Esra survivra-t-elle ou s'abandonnera-t-elle au même et tragique sort que son défunt père ?

Par Charlotte Mazy
Chez Hello Editions

Auteur

Charlotte Mazy

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Le destin d'une âme brisée

Charlotte Mazy

Paru le 12/09/2025

306 pages

Hello Editions

25,90 €

9782386274411
