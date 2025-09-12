Inscription
#Essais

Le fruit de l'esprit

A préciser, Bibli'O

ActuaLitté
Quelle façon originale d'appréhender "les fuits de l'esprit" dont il est question dans la lettre aux Galates ! L'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, sont ici représentés sous la forme de véritables fruits : la fraise - héroïne de ce livre - mais aussi, l'ananas, la paix, le citron, la pastèque, la pomme, la poire, la framboise et la pêche. La peluche offre aux jeunes enfants une expérience douce et chaleureuse, et l'histoire à l'intérieur leur permettra de découvrir les qualités de chaque fruit de façon amusante et bien ancrée dans la vie des enfants !

Par A préciser, Bibli'O
Chez Editions Bibli'O

|

Auteur

A préciser, Bibli'O

Editeur

Editions Bibli'O

Genre

Eveil de la foi

Le fruit de l'esprit

A préciser, Bibli'O

Paru le 12/09/2025

Editions Bibli'O

13,90 €

ActuaLitté
9782386230356
