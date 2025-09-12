Le fruit de l'esprit

Quelle façon originale d'appréhender "les fuits de l'esprit" dont il est question dans la lettre aux Galates ! L'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, sont ici représentés sous la forme de véritables fruits : la fraise - héroïne de ce livre - mais aussi, l'ananas, la paix, le citron, la pastèque, la pomme, la poire, la framboise et la pêche. La peluche offre aux jeunes enfants une expérience douce et chaleureuse, et l'histoire à l'intérieur leur permettra de découvrir les qualités de chaque fruit de façon amusante et bien ancrée dans la vie des enfants !