Apprenti papa

Marié sur le tard, Benoit de Cacqueray aurait pu espérer capitaliser sur une expérience plus longue pour affronter l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas si simple. Le métier de papa mène rapidement à des questionnements plus ou moins élaborés, qui se frotteront tôt ou tard au réel, au détour d'une attitude ou d'une parole d'enfant. Au préalable, il faut déjà s'entendre sur ce qui est attendu d'un père, et même d'un homme. Pour le meilleur comme pour le pire, chacun reste tributaire de ce que lui ont transmis ses propres parents, et leurs parents avant eux... Déjà avec un enfant, impossible de tout contrôler, que dire avec cinq ? D'ailleurs, est-ce un mal ? Il y a bien des points qui méritent réflexion. Que faire si l'alternative " rose pour les filles / bleu pour les garçons " vendue par les supermarchés ne nous emballe pas plus que ça ? Si l'on n'a pas trop envie de participer activement à la destruction de la planète ? Et si l'on a, au contraire, quelques ambitions du côté de l'idée d'aimer et de la prière en famille ? En somme, une belle aventure !