Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Dom Columba Marmion

Collectif, Saint-Léger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien que la photographie en soit encore à ses débuts à l'époque de Dom Marmion, les Archives de Maredsous et celles du Bienheureux Columba Marmion ont préservé et restauré plusieurs clichés, dont la plupart n'ont jamais été publiés à ce jour. Dans une Culture où l'image occupe une place prépondérante, l'Abbaye de Maredsous est heureuse de proposer au plus grand nombre une approche visuelle et inédite de la vie du Bienheureux Columba. Vingt-cinq ans après sa Béatification, puissent ces images inspirer à chacun la prière et l'intercession du Bienheureux, dans l'espoir qu'un miracle puisse un jour ouvrir la voie à sa canonisation.

Par Collectif, Saint-Léger
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Collectif, Saint-Léger

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dom Columba Marmion par Collectif, Saint-Léger

Commenter ce livre

 

Dom Columba Marmion

Collectif, Saint-Léger

Paru le 12/09/2025

300 pages

Saint-Léger éditions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385225278
9782385225278
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.