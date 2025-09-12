Dom Columba Marmion

Bien que la photographie en soit encore à ses débuts à l'époque de Dom Marmion, les Archives de Maredsous et celles du Bienheureux Columba Marmion ont préservé et restauré plusieurs clichés, dont la plupart n'ont jamais été publiés à ce jour. Dans une Culture où l'image occupe une place prépondérante, l'Abbaye de Maredsous est heureuse de proposer au plus grand nombre une approche visuelle et inédite de la vie du Bienheureux Columba. Vingt-cinq ans après sa Béatification, puissent ces images inspirer à chacun la prière et l'intercession du Bienheureux, dans l'espoir qu'un miracle puisse un jour ouvrir la voie à sa canonisation.