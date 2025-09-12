Inscription
#Manga

Double Edge

Tapon

ActuaLitté
Akira, un jeune créateur de mode profitant de son statut pour enchaîner les conquêtes sans lendemains avec des mannequins, se retrouve à travailler avec Subaru, l'idole du moment. En revanche, lors de leur première réunion, Subaru l'envoie balader et critique hargneusement son travail. Une dispute s'en suit et ils conviennent de coucher ensemble afin de mieux se comprendre. Au moment de passer à l'action, le jeune créateur, habituellement dominant avec ses partenaires, se retrouve sur le dos...

Par Tapon
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Tapon

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Double Edge par Tapon

Commenter ce livre

 

Double Edge

Tapon

Paru le 25/09/2025

178 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

ActuaLitté
9782382769010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

