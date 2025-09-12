Double Edge

Akira, un jeune créateur de mode profitant de son statut pour enchaîner les conquêtes sans lendemains avec des mannequins, se retrouve à travailler avec Subaru, l'idole du moment. En revanche, lors de leur première réunion, Subaru l'envoie balader et critique hargneusement son travail. Une dispute s'en suit et ils conviennent de coucher ensemble afin de mieux se comprendre. Au moment de passer à l'action, le jeune créateur, habituellement dominant avec ses partenaires, se retrouve sur le dos...