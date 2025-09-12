Oli Epp Hors d'oeuvres

Né à Londres en 1994, Oli Epp appartient à la génération qui a grandi dans un environnement de technologie digitale. L'artiste délivre une peinture très lisse, traitée en aplats léchés et zones floues à l'aérographe. La lumière se diffuse dans une impression surréelle d'écran rétroéclairé. La simplicité graphique et le décryptage en apparence aisé des peintures masquent en réalité une satire sociale d'une rare profondeur. En 56 pages et 3 langues, l'ouvrage fait littéralement le tour de l'exposition "Hors d'Oeuvres" organisée au printemps 2025 au musée NTNU de Taipei (Taïwan), montrant les coulisses et la préparation en atelier, écoutant l'artiste distiller quelques clés de lecture de ses portraits-objets, cherchant du côté des artistes de la Renaissance recoupements et filiations. Les treize tableaux de l'exposition sont analysés sous toutes leurs coutures, à la recherche de la porte dérobée qui ferait accéder de l'autre côté de l'écran.