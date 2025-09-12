Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Oli Epp Hors d'oeuvres

Laëtitia Chauvin, Liu Chien-cheng, Jérôme Duwa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Né à Londres en 1994, Oli Epp appartient à la génération qui a grandi dans un environnement de technologie digitale. L'artiste délivre une peinture très lisse, traitée en aplats léchés et zones floues à l'aérographe. La lumière se diffuse dans une impression surréelle d'écran rétroéclairé. La simplicité graphique et le décryptage en apparence aisé des peintures masquent en réalité une satire sociale d'une rare profondeur. En 56 pages et 3 langues, l'ouvrage fait littéralement le tour de l'exposition "Hors d'Oeuvres" organisée au printemps 2025 au musée NTNU de Taipei (Taïwan), montrant les coulisses et la préparation en atelier, écoutant l'artiste distiller quelques clés de lecture de ses portraits-objets, cherchant du côté des artistes de la Renaissance recoupements et filiations. Les treize tableaux de l'exposition sont analysés sous toutes leurs coutures, à la recherche de la porte dérobée qui ferait accéder de l'autre côté de l'écran.

Par Laëtitia Chauvin, Liu Chien-cheng, Jérôme Duwa
Chez Editions Sémiose

|

Auteur

Laëtitia Chauvin, Liu Chien-cheng, Jérôme Duwa

Editeur

Editions Sémiose

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oli Epp Hors d'oeuvres par Laëtitia Chauvin, Liu Chien-cheng, Jérôme Duwa

Commenter ce livre

 

Oli Epp Hors d'oeuvres

Laëtitia Chauvin, Liu Chien-cheng, Jérôme Duwa

Paru le 12/09/2025

56 pages

Editions Sémiose

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377390793
9782377390793
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.