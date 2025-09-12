La Fabrique du vide

Paul travaille dans l'industrie du luxe. Il gère un bureau de conseil parisien qui supervise des campagnes publicitaires à l'échelle mondiale. Au quotidien, son travail consiste surtout à tempérer les caprices de célébrités afin de limiter l'explosion des budgets qui lui sont confiés. Son métier, il le sait, n'est qu'un miroir aux vanités, mais depuis la disparition de sa compagne, Paul a renoncé à toute exigence morale. Une nuit cependant, il sauve la vie d'une inconnue qui la lui sauve à son tour avant de disparaître. Paul n'a plus alors qu'une idée en tête : retrouver l'inconnue qui, il en est persuadé, le ramènera véritablement du côté des vivants.