Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Visa pour le Botswana

Arnaud Fleury

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du delta de l'Okavango au désert du Kalahari, le Botswana est l'un des joyaux de l'Afrique australe, un territoire où la nature est reine. Arnaud Fleury y a vécu plusieurs années, arpentant la brousse, le désert du Kalahari et l'écosystème unique du delta de l'Okavango, accumulant ainsi une double connaissance du terrain et des savoirs ancestraux notamment de l'ethnie San - aussi appelée Bushmen. De "A" comme acacia à "Z" comme zèbre, l'auteur évoque dans ce Visa pour le Botswana, une centaine de mots-clés qui racontent le pays, comme un album de Polaroid traitant de multiples thématiques. Il comblera les amoureux de l'Afrique australe, les voyageurs en partance ou ceux qui en reviennent. Le livre est accompagné d'une carte dépliable collée au verso de la couverture. Le principe de la collection Visa pour le monde est toujours d'apporter au voyageur curieux un dictionnaire culturel couvrant tous les champs thématiques permettant de comprendre et d'appréhender un territoire par le biais de mots-clés.

Par Arnaud Fleury
Chez Elytis

|

Auteur

Arnaud Fleury

Editeur

Elytis

Genre

Afrique, Proche-Orient

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Visa pour le Botswana par Arnaud Fleury

Commenter ce livre

 

Visa pour le Botswana

Arnaud Fleury

Paru le 12/09/2025

132 pages

Elytis

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356394224
9782356394224
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.