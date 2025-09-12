Du delta de l'Okavango au désert du Kalahari, le Botswana est l'un des joyaux de l'Afrique australe, un territoire où la nature est reine. Arnaud Fleury y a vécu plusieurs années, arpentant la brousse, le désert du Kalahari et l'écosystème unique du delta de l'Okavango, accumulant ainsi une double connaissance du terrain et des savoirs ancestraux notamment de l'ethnie San - aussi appelée Bushmen. De "A" comme acacia à "Z" comme zèbre, l'auteur évoque dans ce Visa pour le Botswana, une centaine de mots-clés qui racontent le pays, comme un album de Polaroid traitant de multiples thématiques. Il comblera les amoureux de l'Afrique australe, les voyageurs en partance ou ceux qui en reviennent. Le livre est accompagné d'une carte dépliable collée au verso de la couverture. Le principe de la collection Visa pour le monde est toujours d'apporter au voyageur curieux un dictionnaire culturel couvrant tous les champs thématiques permettant de comprendre et d'appréhender un territoire par le biais de mots-clés.