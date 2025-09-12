Danger sur Alta

Depuis son palais de Cristalia, la jeune Gemma veille sur les Quatre Royaumes : elle est leur protectrice. Dans sa mission, elle peut compter sur l'aide de ses fidèles amis Myrtis et Azulis, deux onyx aussi adorables que courageux ! Tous les trois sont liés par la Prophétie des Cristaux qui leur a confié d'immenses pouvoirs. Leur signe distinctif : une pierre précieuse posée sur leur front... Alors que Gemma et ses amis ramassent des baies pour préparer une poudre magique, ils remarquent un inquiétant nuage noir qui entoure la montagne d'Alta. Le royaume est en danger ! Sans hésiter, les trois amis se rendent sur ces sommets, et y découvrent un onyx blessé et attaqué par des créatures monstrueuses... Gemma arrivera-t-elle à le protéger de la maléfique Malakite ? Et si c'était tout le royaume d'Alta qui était menacé ? Pour la jeune fille, c'est une nouvelle mission, un nouveau défi !