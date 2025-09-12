"Ce livre offre une perspective stimulante et pleine d'espoir" THE GUARDIAN Le monde va mal, et même très mal. Dans cet essai vif et inspirant, Rutger Bregman s'interroge sur le gâchis de talents et les moyens de les mettre au service de causes urgentes. Partout, des millions de personnes pourraient contribuer à changer le cours de l'histoire - mais ne le font pas. Par manque de temps, d'audace, d'occasions... ou parce qu'elles n'y croient tout simplement pas. En retraçant l'histoire remarquable d'activistes, scientifiques ou lanceurs d'alerte, célèbres ou non, qui ont remporté des batailles décisives en éveillant les consciences, de l'abolition de l'esclavage au combat pour les droits civiques, du féminisme aux enjeux de santé publique, cet ouvrage démontre que d'autres voies sont possibles. Changer le monde n'est pas réservé à une poignée de héros. Rutger Bregman nous invite à dépasser l'impuissance, l'inertie, l'ambition sociale, pour faire le choix de l'ambition morale. C'est-à-dire décider de consacrer notre énergie, nos compétences, nos connaissances aux grands défis de notre temps : la crise climatique, l'extrême pauvreté, les inégalités, les pandémies à venir. Et si nous ne le faisons pas, que diront nos enfants et petits-enfants de nous ? Une véritable invitation à l'action.