Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Tous les silences

Arttu Tuominen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman noir et percutant, qui dévoile les zones d'ombre du passé nazi de la Finlande. Ukraine, 1941. Deux SS tiennent entre leurs mains la vie d'une mère et de son enfant. Au dernier moment, ils décident de les épargner. Finlande, 2019. Deux hommes s'acharnent sur le corps d'un vieillard et le laissent pour mort. La victime était un ancien combattant méritant et médaillé. Entre ces deux événements, c'est le passé de la Finlande, jamais exhumé, qui se révèle. Celui des volontaires engagés au sein des Waffen-SS pour lutter, sous les ordres de l'Allemagne nazie, contre l'ennemi bolchévique... "Une des étoiles montantes du polar nordique". LE FIGARO MAGAZINE Né en Finlande en 1981, Arttu Tuominen est ingénieur environnemental. Son premier roman, Le Serment, a reçu le Grand Prix finlandais du meilleur polar 2020 et a été finaliste du très prestigieux Prix Clé de verre 2021 du meilleur polar scandinave. La Revanche a reçu le Prix Palle Rosenkrantz du Meilleur roman policier, décerné par l'Académise danoise des auteurs policiers. Traduit du finnois par Claire Saint-Germain

Par Arttu Tuominen
Chez Points

|

Auteur

Arttu Tuominen

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous les silences par Arttu Tuominen

Commenter ce livre

 

Tous les silences

Arttu Tuominen trad. Claire Saint-Germain

Paru le 12/09/2025

432 pages

Points

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420681
9791041420681
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.