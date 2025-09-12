Tous les silences

Un roman noir et percutant, qui dévoile les zones d'ombre du passé nazi de la Finlande. Ukraine, 1941. Deux SS tiennent entre leurs mains la vie d'une mère et de son enfant. Au dernier moment, ils décident de les épargner. Finlande, 2019. Deux hommes s'acharnent sur le corps d'un vieillard et le laissent pour mort. La victime était un ancien combattant méritant et médaillé. Entre ces deux événements, c'est le passé de la Finlande, jamais exhumé, qui se révèle. Celui des volontaires engagés au sein des Waffen-SS pour lutter, sous les ordres de l'Allemagne nazie, contre l'ennemi bolchévique... "Une des étoiles montantes du polar nordique". LE FIGARO MAGAZINE Né en Finlande en 1981, Arttu Tuominen est ingénieur environnemental. Son premier roman, Le Serment, a reçu le Grand Prix finlandais du meilleur polar 2020 et a été finaliste du très prestigieux Prix Clé de verre 2021 du meilleur polar scandinave. La Revanche a reçu le Prix Palle Rosenkrantz du Meilleur roman policier, décerné par l'Académise danoise des auteurs policiers. Traduit du finnois par Claire Saint-Germain