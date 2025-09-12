La voie de la confiance et de l'amour

Dans notre monde fragile, Thérèse de Lisieux, Docteur de l'Eglise, propose une "petite voie" accessible à chaque chrétien qui désire vivre la profondeur de l'Evangile. Cette "voie de la confiance et de l'amour" , Thérèse l'a découverte, vécue et enseignée à ses novices. Elle pressentait que Dieu voulait aussi conduire les personnes fragiles jusqu'aux plus hauts sommets de l'amour. De nombreux exemples de la vie de la sainte, des intuitions précieuses en temps d'épreuve nous révèlent comment la confiance thérésienne peut être vécue avec fécondité dans tous les domaines de notre vie.