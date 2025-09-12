Inscription
#Essais

La voie de la confiance et de l'amour

Jacques Philippe

ActuaLitté
Dans notre monde fragile, Thérèse de Lisieux, Docteur de l'Eglise, propose une "petite voie" accessible à chaque chrétien qui désire vivre la profondeur de l'Evangile. Cette "voie de la confiance et de l'amour" , Thérèse l'a découverte, vécue et enseignée à ses novices. Elle pressentait que Dieu voulait aussi conduire les personnes fragiles jusqu'aux plus hauts sommets de l'amour. De nombreux exemples de la vie de la sainte, des intuitions précieuses en temps d'épreuve nous révèlent comment la confiance thérésienne peut être vécue avec fécondité dans tous les domaines de notre vie.

Par Jacques Philippe
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Jacques Philippe

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Thérèse de Lisieux

La voie de la confiance et de l'amour

Jacques Philippe

Paru le 24/09/2025

200 pages

Editions des Béatitudes

11,00 €

ActuaLitté
9791030606867
