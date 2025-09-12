Inscription
#Essais

L'Evangile

François Bal

ActuaLitté
"Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades" (Mt 9, 12). Cette parole éclaire la mission de Jésus, qui choisit de descendre dans les méandres de nos vies, là où nous sommes confrontés à de douloureuses difficultés. Il ne se contente pas d'être célébré sur la montagne sainte , il se fait proche de celui qui gît au bord du chemin. Ce livre médite la parabole du bon Samaritain, nous invitant à nous reconnaître dans ce blessé que l'Evangile décrit comme "à demi mort" (Lc 10, 30). Il nous propose de redécouvrir un Jésus proche, agissant, qui nous rejoint dans nos détresses et nous offre l'occasion de renouveler notre relation à lui. Mais cette approche ne s'arrête pas là. Elle invite à une fraternité nouvelle : entendre l'appel de Jésus - "Prends soin de lui" (Lc 10, 35) - et bâtir une Eglise de pauvres, attentive aux blessés.

François Bal
Editions des Béatitudes

|

Auteur

François Bal

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Témoins

L'Evangile

François Bal

Paru le 24/09/2025

112 pages

Editions des Béatitudes

15,00 €

9791030606836
© Notice établie par ORB
