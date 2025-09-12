Après le succès de sa première édition limitée, La Brigade est de retour dans un tout nouveau format. Plus petite, 190x270 cm, cette édition permet une lecture plus pratique et tout aussi spectaculaire... le format change mais le contenu reste le même ! Merlin l'Enchanteur se désespère d'être tombé en désuétude. Pierrot, un mystérieux magicien, lui propose d'accomplir une quête héroïque avec une brigade de superhéros. Chose dite, chose faite. Chaque étape de cette captivante aventure est marquée par un retournement de situation inattendu. Et le plus grand reste à venir... La quête magique inventée par Pierrot ne tarde pas à lui échapper et un sinistre personnage s'invite dans l'aventure... La Brigade est une plongée dans l'univers fabuleux, tout à fait déjanté, de Victor Hussenot. Chaque page est remplie de détails à observer et de clins d'oeil à ses oeuvres précédentes. Une véritable énergie créative jaillit de cette oeuvre épique et nous entraîne dans un dédale imaginaire infini.