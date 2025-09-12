Vivez l'acte d'amour le plus pur avec sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ce Petit Catéchisme de l'Offrande à l'Amour Miséricordieux répond aux âmes désireuses de suivre "la petite voie" de Thérèse. Tiré de ses propres écrits et de ses enseignements aux novices, il éclaire un acte inédit dans l'histoire spirituelle : l'offrande totale de soi à l'amour, non à la justice, mais à la miséricorde infinie de Dieu. Un guide précieux pour entrer dans l'intimité de Dieu avec confiance, humilité et abandon, et devenir, comme Thérèse, une "victime d'amour" consumée dans la fournaise divine. Une lecture bouleversante et lumineuse, pour tous ceux qui cherchent à aimer Dieu comme Il le désire. Un livre profond, simple, essentiel.