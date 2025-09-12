Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'amour miséricordieux

Céline Martin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vivez l'acte d'amour le plus pur avec sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ce Petit Catéchisme de l'Offrande à l'Amour Miséricordieux répond aux âmes désireuses de suivre "la petite voie" de Thérèse. Tiré de ses propres écrits et de ses enseignements aux novices, il éclaire un acte inédit dans l'histoire spirituelle : l'offrande totale de soi à l'amour, non à la justice, mais à la miséricorde infinie de Dieu. Un guide précieux pour entrer dans l'intimité de Dieu avec confiance, humilité et abandon, et devenir, comme Thérèse, une "victime d'amour" consumée dans la fournaise divine. Une lecture bouleversante et lumineuse, pour tous ceux qui cherchent à aimer Dieu comme Il le désire. Un livre profond, simple, essentiel.

Par Céline Martin
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Céline Martin

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour miséricordieux par Céline Martin

Commenter ce livre

 

L'amour miséricordieux

Céline Martin

Paru le 24/09/2025

120 pages

Editions du Carmel

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847139372
9782847139372
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.