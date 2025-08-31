Inscription
#Essais

Sujets d'entraînement et d'examen Economie-Gestion Bac Pro Secteur de la Production

Dominique Castets

ActuaLitté
Cette nouvelle pochette de sujets d'entraînement et d'examen à l'épreuve écrite d'Economie-Gestion s'adresse aux élèves de Bac Pro du Secteur de la Production. Elle comprend 14 sujets dont : - les 2 sujets officiels de la session de juin 2024 (sujet de Métropole/La Réunion et sujet des Antilles) - les 3 sujets officiels de la session de 2023 (sujets de juin et de septembre de Métropole/La Réunion et sujet des Antilles) - les 5 sujets officiels de la session de 2022 (sujets de juin et de septembre de Métropole/La Réunion et sujet des Antilles et sujet de décembre de la Nouvelle Calédonie) - 4 sujets zéro (créés par les auteurs) prenant en compte les modalités d'évaluation. un outil indispensable pour une révision approfondie une pochette à feuillets mobiles pour faciliter l'utilisation des sujets indépendamment les uns des autres les sujets les plus récents dont la session 2024 des sujets inédits et originaux parfaitement conformes aux exigences de l'épreuve.

Par Dominique Castets
Chez Le Génie éditeur

|

Auteur

Dominique Castets

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Gestion

Sujets d'entraînement et d'examen Economie-Gestion Bac Pro Secteur de la Production

Dominique Castets

Paru le 20/08/2025

166 pages

Le Génie éditeur

15,30 €

ActuaLitté
