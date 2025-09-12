Celle qui part

Elles s'appellent Mathilde, Ophélie, Sophie, Louane, Léna et Garance. Elles ont entre quatorze et cinquante ans. Leurs réalités, leurs expériences, leurs quotidiens sont différents. Elles sont pourtant liées par un genre et un territoire. Ces six femmes viennent de l'Allier ou de ses alentours. Elles grandissent, vivent ou passent dans le département. Elles le quittent, parfois, aussi. Si elles nourrissent toutes des liens singuliers à ce territoire, leurs parcours, leurs empêchements et leurs rêves dessinent, avec douceur ou entraves, une condition féminine rurale.