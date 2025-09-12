Inscription
#Manga

Foggy Foot Tome 1

Sayo Ichi, Ichi Sayo

ActuaLitté
Yuta, un jeune Japonais venu à Stockholm pour ses études, a rencontré une femme magnifique dans la forêt. Obsédé depuis par cette demoiselle dont il ignore le nom, il se confie à Wako, étudiante japonaise comme lui. Intriguée par l'histoire de Yuta, Wako va se pencher sur la question aux côtés d'Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus. Wako a une raison personnelle de s'intéresser aux êtres féeriques ? : il se pourrait qu'ils soient liés au fait qu'elle ne se souvienne pas de son passé.

Par Sayo Ichi, Ichi Sayo
Vega-Dupuis

Auteur

Sayo Ichi, Ichi Sayo

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shojo/fille

Foggy Foot Tome 1

Sayo Ichi, Ichi Sayo

Paru le 12/09/2025

180 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

9782808700269
