Foggy Foot Tome 1

Yuta, un jeune Japonais venu à Stockholm pour ses études, a rencontré une femme magnifique dans la forêt. Obsédé depuis par cette demoiselle dont il ignore le nom, il se confie à Wako, étudiante japonaise comme lui. Intriguée par l'histoire de Yuta, Wako va se pencher sur la question aux côtés d'Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus. Wako a une raison personnelle de s'intéresser aux êtres féeriques ? : il se pourrait qu'ils soient liés au fait qu'elle ne se souvienne pas de son passé.