Mesures - CE - Les étoiles de Charivari

Delphine Guichard, Florine Catrix

Des cartes recto verso pour s'entrainer en autonomie et progresser à son rythme en mesures au niveau CE ! Un dispositif proposé par l'autrice-blogueuse Charivari qui facilite la gestion de classe, la différenciation, les doubles niveaux et les ateliers ! Comme au judo, les élèves s'entrainent en vue d'obtenir une couleur de ceinture. En atelier de 20 min, les élèves s'entrainent avec des cartes autocorrectives. Quand ils sont prêts à " passer " une ceinture, ils font un test corrigé par l'enseignant. e. C'est eux qui décident ! Ils peuvent le passer autant de fois que nécessaire jusqu'à atteindre 80 % de bonnes réponses pour ensuite s'entrainer sur la couleur suivante. Et aussi, les élèves les plus avancés peuvent aider leurs camarades à obtenir leur ceinture : du coaching entre élève pour favoriser l'entraide et la réussite de tous ! La boite mesures CE : 150 cartes d'entrainement par boite, séparées en ceintures de compétences par des intercalaires. Elles sont nouvelles par rapport à celles en ligne sur le blog de Charivari ! Le guide pédagogique avec la présentation du dispositif et des conseils concrets. 24 planches de gommettes. Le verso des cartes présente désormais un conseil en lien avec l'exercice de la carte, ce qui est nouveau. Ces étoiles ont été conçues pour les CE, mais resteront très adaptées à la remédiation en CM (voire 6e, en Ulis et Segpa) pour les élèves qui ont besoin de revenir en douceur aux mesures. Un moyen épatant de leur redonner gout à la réussite ! INCLUS ! Numérique à télécharger avec la boite : Les fiches de tests (également en version DYS) Les corrigés des tests Les fiches de suivi (également en version DYS) Les cartes de coach Les contrats de coaching Les diplômes de coach Pour télécharger ces ressources numériques : http : //activation. nathan. fr/charivari-mesures-ce > Le mode d'emploi pour activer les ressources : ecole. nathan. fr/acces-num-charivari Le dispositif des ceintures de compétences a été inventé par Fernand Oury , un pédagogue judoka . Il s'inspire directement des couleurs des ceintures de judo .

Chez Nathan

Nathan

Genre

Mathématiques CE1

Mesures - CE - Les étoiles de Charivari

Paru le 31/08/2025

49,90 €

