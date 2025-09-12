A la fenêtre de sa chambre, Quentin observe la créature bleue et inquiétante qui le toise depuis la cour extérieure... L'angoisse monte. Et ne repartira pas de sitôt. En explorant ses souvenirs de jeunesse, Quentin tente de comprendre comment l'anxiété s'est installée dans son quotidien et pourquoi elle l'empêche de vivre normalement. Du corps entravé à la culpabilité, il sera question de chercher ses propres désirs, loin de ceux que la société impose, et de comment faire la paix avec eux. Mais aussi du chemin d'un garçon gay d'aujourd'hui, avec ses blessures d'enfance et d'adolescence, entre peurs et lumières. Une plongée vertigineuse et bouleversante au coeur de la santé mentale.