Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Maths CE1 Les Cartacharis

Delphine Guichard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les jeux de cartes 100% autocorrectifs en mathématiques de Charivari pour les élèves de CE1 ! Des activités autocorrectives en Maths, créées par l'autrice-blogueuse Charivari et approuvées par les enseignants. Des règles très faciles à comprendre. Du matériel rapide à installer et à ranger. Pour réviser seul ou à plusieurs, 3 modes de travail : solo, duo et collaboratif. Le contenu de la boite : // Les jeux de cartes Les 24 jeux de cartes sont classés dans une boite pratique à ranger et à manipuler. Il y a 20 jeux Cartacharis et 4 jeux Charidragons. Chaque couleur correspond à un jeu différent. Il y a des cartes ours et des cartes miel qu'il faut associer. // Le livret pédagogique Le livret se trouve dans la boite. Il va vous permettre de découvrir les différents modes et règles pour vous les approprier facilement. Charivari vous propose une programmation. //Les fiches de suivi Il existe deux fiches de suivi, l'une permet de suivre la progression des jeux Cartacharis et l'autre, celle des jeux Charidragons. Ce sont des outils pratiques, à la fois, pour vous et vos élèves. // Les plateaux de jeux Deux posters peuvent servir de plateaux de jeux. Comment ça marche ? La recherche : L'élève reconstitue des paires de carte en associant une carte "question" à une carte "réponse". L'autocorrection : pour valider qu'une paire est juste, l'élève retourne les cartes : s'il trouve le même dessin, c'est gagné ! BUT DU JEU : reconstituer le plus de paires possibles !

Par Delphine Guichard
Chez Nathan

|

Auteur

Delphine Guichard

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques CE1

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maths CE1 Les Cartacharis par Delphine Guichard

Commenter ce livre

 

Maths CE1 Les Cartacharis

Delphine Guichard

Paru le 30/09/2025

Nathan

49,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3133099136156
3133099136156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.