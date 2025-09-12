Inscription
La Bible Crampon 1923 - 2023

Pierre Téqui

La Bible Crampon fut une des premières traductions catholiques modernes, faite sur les textes bibliques originaux hébreux, araméens, syriaques et grecs. Elle a permis aux fidèles de satisfaire leur désir d'un accès "direct" à la Parole de Dieu et non plus par l'intermédiaire exclusif des versions latines, et c'est ce qui a fait son succès pendant plusieurs décennies au début du XXe siècle et son excellente réputation aujourd'hui. Elle reste prisée de beaucoup, y compris des Eglises protestantes, du fait de sa grande fidélité aux originaux et de la richesse de ses notes explicatives qui font droit aux variantes de la Vulgate (latin) et de la Septante (grecque). Mais la langue évolue et la science biblique a fait des découvertes (grâce aux manuscrits de Qumran notamment).

Par Pierre Téqui
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Pierre Téqui

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Bibles

