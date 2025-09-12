Réédition d'un livre à succès sur la Bretagne cachée en version brochée Un ouvrage unique qui présente des sites insoupçonnés ou méconnus, témoignages de différentes époques de l'histoire de la Bretagne : - Des lieux interdits comme la base sous-marine allemande de Brest, les réserves du muséum d'Histoire naturelle de Nantes ou le tunnel funiculaire de Morlaix... - Des endroits discrets comme la loge maçonnique de Rennes, les bunkers du château du Ter àPloëmeur... - Des sites privés comme l'ancien couvent des Ursulines à Morlaix ou le manoir de la Boissière de Jean-Edern Hallier... - Des lieux délaissés comme le sanatorium d'Huelgoat ou les vestiges de la mine d'or de Roc-Saint-André... - Des endroits oubliés comme les écluses noyées du lac de Guerlédan... Le reportage photographique inédit permet de s'aventurer dans une Bretagne insoupçonnée et jusque-là souvent cachée au grand public. En couverture : l'ancien réservoir d'eau de Lorient