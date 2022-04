Les 4 voies chamaniques. Se connecter à son chaman intérieur

Peut-être percevez-vous le chamanisme comme une pratique d'un autre temps, d'autres cultures, et réservés à quelques personnes dotées de pouvoirs exceptionnels ? Le chamanisme ne se réduit pas à des dons médiumniques mais offre à tous l'accès à une autre réalité. Eveiller le chaman qui dort en nous et inventer des réponses individuelles aux bouleversements de notre monde actuel ou à nos problématiques du quotidien nous engage à une pleine connexion au monde, à sa beauté, à l'autre et à nos désirs, vers une vie libérée des peurs. Ce livre présente les 4 lois du chaman qu'il est possible d'appliquer " en ville ", dans notre vie de tous les jours pour envisager nos problèmes autrement, à la manière d'un chaman.