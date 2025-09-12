Inscription
Les savoir-faire de la mode

Emilie Hammen

Ce troisième volume de la série consacrée aux savoir-faire de la mode interroge les logiques de classification et de hiérarchies dans la longue histoire des métiers du vêtement et de ses accessoires. Si plumassiers ou bijoutiers représentent encore aujourd'hui avec éclat cette expertise technique au service de la création, nombre de gestes et outils demeurent méconnus ou dévalués. Cet ouvrage collectif, qui rassemble historiennes et historiens de l'art et des techniques, artisans, designers mais aussi restaurateurs et commissaires d'exposition, procède à un inventaire de la diversité de ces pratiques. Il propose notamment de reconsidérer certaines techniques habituellement associées à la sphère domestique comme les reprises, réparations et retouches. C'est également au plus près des objets que l'on apprécie la complexité et l'expertise des métiers liés à l'imitation ou au trompe-l'oeil, qui nécessitent une ingéniosité toute égale aux pratiques les plus nobles. En considérant les tensions et complémentarités entre travail de la main et de la machine, l'ouvrage invite ainsi à dépasser ces oppositions souvent trop catégoriques en revenant sur les liens entre confection et haute-couture. Avec une attention portée à la pratique de l'exposition et aux logiques d'archivage, espaces par excellence des logiques taxonomique, l'ouvrage propose d'explorer à nouveaux frais la variété des savoirs qui font la mode - celle du quotidien ou d'exception, d'hier à aujourd'hui. Cet ouvrage est le résultat des activités menées dans le cadre du séminaire de recherche de la chaire Chanel et le 19M des savoir-faire de la mode à l'Institut français de la mode.

Par Emilie Hammen
Chez B42

Auteur

Emilie Hammen

Editeur

B42

Genre

Mode

Les savoir-faire de la mode

Emilie Hammen

Paru le 12/09/2025

232 pages

B42

30,00 €

9782494983366
