T'inquiète Suzette !

C'est dans le magnifique palais des mille et une gemmes que Petit Poilu fait la rencontre d'une farouche petite princesse nommée Suzette. Dans un univers un brin psychédélique, cette petite éléphante va accueillir notre héros comme un prince ! Mais, malheureusement, Petit Poilu se rendra rapidement compte que la princesse peine à s'amuser... L'anxiété de Suzette l'empêche de jouer comme elle le voudrait. La peur du noir, la peur de l'eau, la peur des autres sont autant de blocages qui empêchent la princesse de profiter de ces moments partagés... Une histoire de Petit Poilu touchante, dans une ambiance scintillante, pour parler avec votre enfant des peurs en tout genre. De ses peurs à lui, bien sûr, mais, qui sait, peut-être aussi des vôtres...