Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

T'inquiète Suzette !

Pierre Bailly, Bailly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est dans le magnifique palais des mille et une gemmes que Petit Poilu fait la rencontre d'une farouche petite princesse nommée Suzette. Dans un univers un brin psychédélique, cette petite éléphante va accueillir notre héros comme un prince ! Mais, malheureusement, Petit Poilu se rendra rapidement compte que la princesse peine à s'amuser... L'anxiété de Suzette l'empêche de jouer comme elle le voudrait. La peur du noir, la peur de l'eau, la peur des autres sont autant de blocages qui empêchent la princesse de profiter de ces moments partagés... Une histoire de Petit Poilu touchante, dans une ambiance scintillante, pour parler avec votre enfant des peurs en tout genre. De ses peurs à lui, bien sûr, mais, qui sait, peut-être aussi des vôtres...

Par Pierre Bailly, Bailly
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Pierre Bailly, Bailly

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur T'inquiète Suzette ! par Pierre Bailly, Bailly

Commenter ce livre

 

T'inquiète Suzette !

Pierre Bailly, Bailly

Paru le 12/09/2025

32 pages

Editions Dupuis

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390340881
9782390340881
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.