Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le fils du roi

Cathia Engelbach, Eric Lambé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2024, les planches du Fils du roi, clé et pièce maîtresse du travail d'Eric Lambé, ont rejoint les collections permanentes du Centre Pompidou. Paru en 2012, vite épuisé, moins remarqué que le Fauve d'Or Paysage après la bataille, ce livre monumental et labyrinthique a acquis le statut d'oeuvre culte par sa radicalité formelle. " De la multiplication des images, toujours carrées, toujours au Bic, articulées en multiples scénarios successifs, est né un livre superbe et inclassable, aux confins de la BD et même résolument au-delà. On y plonge dans un entre-deux fantastique où les silhouettes mutantes et les formes géométriques cohabitent, où répétitions troublantes et réso-nances insolites donnent le ton. Eric Lambé parle d'" un récit à la fois mélancolique et grotesque ". Il nous laisse errer au gré de nos propres sensations, dans un univers ouaté d'un silence d'outre-monde. Grâce à un art unique de la hachure au Bic, chaque image acquiert une texture, un mode-lé et une subtilité dans les clair-obscurs, qui en font toute la beauté hypnotique. " J.C. Loiseau, Télérama. " Ces images monumentales deviennent l'arène d'un combat, celui d'une urgence artistique de noircir la page contre la règle. Elles doivent se lire comme une expérience grandiose mais limite, de récit, de BD, et de confession. " S. Beaujean, Les Inrocks

Par Cathia Engelbach, Eric Lambé
Chez Fremok Editions

|

Auteur

Cathia Engelbach, Eric Lambé

Editeur

Fremok Editions

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le fils du roi par Cathia Engelbach, Eric Lambé

Commenter ce livre

 

Le fils du roi

Eric Lambé

Paru le 03/10/2025

96 pages

Fremok Editions

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390220596
9782390220596
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.