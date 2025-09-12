Le fils du roi

En 2024, les planches du Fils du roi, clé et pièce maîtresse du travail d'Eric Lambé, ont rejoint les collections permanentes du Centre Pompidou. Paru en 2012, vite épuisé, moins remarqué que le Fauve d'Or Paysage après la bataille, ce livre monumental et labyrinthique a acquis le statut d'oeuvre culte par sa radicalité formelle. " De la multiplication des images, toujours carrées, toujours au Bic, articulées en multiples scénarios successifs, est né un livre superbe et inclassable, aux confins de la BD et même résolument au-delà. On y plonge dans un entre-deux fantastique où les silhouettes mutantes et les formes géométriques cohabitent, où répétitions troublantes et réso-nances insolites donnent le ton. Eric Lambé parle d'" un récit à la fois mélancolique et grotesque ". Il nous laisse errer au gré de nos propres sensations, dans un univers ouaté d'un silence d'outre-monde. Grâce à un art unique de la hachure au Bic, chaque image acquiert une texture, un mode-lé et une subtilité dans les clair-obscurs, qui en font toute la beauté hypnotique. " J.C. Loiseau, Télérama. " Ces images monumentales deviennent l'arène d'un combat, celui d'une urgence artistique de noircir la page contre la règle. Elles doivent se lire comme une expérience grandiose mais limite, de récit, de BD, et de confession. " S. Beaujean, Les Inrocks