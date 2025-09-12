Des hommes ne viennent à bout de leurs possibles qu'en deux temps. Le premier est celui de leur déchaînement, mais le second celui de la conscience. Nous devons évaluer ce que dans la conscience nous perdons, mais nous devons, dès l'abord, apercevoir qu'à la mesure de cette humanité qui nous enferme, la clarté de la conscience signifie le refroidissement. Liée à la conscience, nous mesurons la déchéance inévitable... Ce principe n'en est pas moins vrai : nous ne pouvons faire de différence entre l'humain et la conscience... Ce qui n'est pas conscient n'est pas humain. Georges Bataille, Les Larmes d'Eros, 1961