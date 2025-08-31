Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Sujets d'entraînement et examen Bac Pro métiers de l'accueil

Elodie Volsan, Nicolas Volsan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette nouvelle édition propose deux sujets inédits : - 1 ou 2 sujet(s) officiel(s) de juin 2023 (selon que le sujet des Antilles et celui de Métropole/La Réunion seront identiques ou non) ; - éventuellement, 1 sujet de 2022 (septembre, Polynésie ou Nouvelle-Calédonie). Cette pochette reprend également les 2 sujets de juin 2022 et 3 sujets zéro créés par les auteurs qui permettent un entraînement à l'épreuve E2 "Analyse de situations professionnelles liées à la relation commerciale" (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro "Métiers de l'accueil". Cette épreuve porte sur les compétences et savoirs associés du bloc de compétence 3 "Gérer la relation commerciale".

Par Elodie Volsan, Nicolas Volsan
Chez Le Génie éditeur

|

Auteur

Elodie Volsan, Nicolas Volsan

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Communication (Bac pro)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sujets d'entraînement et examen Bac Pro métiers de l'accueil par Elodie Volsan, Nicolas Volsan

Commenter ce livre

 

Sujets d'entraînement et examen Bac Pro métiers de l'accueil

Elodie Volsan, Nicolas Volsan

Paru le 20/08/2025

118 pages

Le Génie éditeur

14,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381976433
9782381976433
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Stephen King : “Poutine a pris Trump pour un idiot” Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.