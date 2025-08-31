Sujets d'entraînement et examen Bac Pro métiers de l'accueil

Cette nouvelle édition propose deux sujets inédits : - 1 ou 2 sujet(s) officiel(s) de juin 2023 (selon que le sujet des Antilles et celui de Métropole/La Réunion seront identiques ou non) ; - éventuellement, 1 sujet de 2022 (septembre, Polynésie ou Nouvelle-Calédonie). Cette pochette reprend également les 2 sujets de juin 2022 et 3 sujets zéro créés par les auteurs qui permettent un entraînement à l'épreuve E2 "Analyse de situations professionnelles liées à la relation commerciale" (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro "Métiers de l'accueil". Cette épreuve porte sur les compétences et savoirs associés du bloc de compétence 3 "Gérer la relation commerciale".