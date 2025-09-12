Inscription
#Manga

Capeta Tome 8

Masahito Soda

ActuaLitté
Capeta participe à la troisième étape des nationales de la catégorie ica sur le circuit Haruna. En plus d'être désavantagé par son kart usé à force de courir pendant trois saisons, il se blesse aux côtes et se voit contraint de se retirer aux qualifications ! Motivé malgré tout, il commence la course en dernière place sur la grille de départ, mais la pluie, son seul espoir, ne veut toujours pas tomber, et il arrive à la moitié de la course sans parvenir à gagner de places. Cependant, il ne faisait qu'installer le décor pour que le miracle opère... ! Kappeita Taira est sur le point de faire une course qui marquera les annales !!

Par Masahito Soda
Chez Noeve

|

Auteur

Masahito Soda

Editeur

Noeve

Genre

Shonen/garçon

Capeta Tome 8

Masahito Soda

Paru le 12/09/2025

196 pages

Noeve

7,95 €

ActuaLitté
9782386700149
