Capeta Tome 8

Capeta participe à la troisième étape des nationales de la catégorie ica sur le circuit Haruna. En plus d'être désavantagé par son kart usé à force de courir pendant trois saisons, il se blesse aux côtes et se voit contraint de se retirer aux qualifications ! Motivé malgré tout, il commence la course en dernière place sur la grille de départ, mais la pluie, son seul espoir, ne veut toujours pas tomber, et il arrive à la moitié de la course sans parvenir à gagner de places. Cependant, il ne faisait qu'installer le décor pour que le miracle opère... ! Kappeita Taira est sur le point de faire une course qui marquera les annales !!