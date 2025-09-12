Inscription
#Imaginaire

Les douze heures magiques de Noël

Dante SR

ActuaLitté
12 heures. 12 épreuves. 1 seule chance. A minuit, Noël disparaîtra... à jamais. Dans le paisible village d'Etherel, une montre mystérieuse s'est remise à tourner, réveillant une légende oubliée. Ayden, un garçon ordinaire, se retrouve embarqué dans une course contre le temps, où chaque heure le plonge dans un monde inconnu. Une fête figée dans la glace, un labyrinthe d'étoiles perdues, un théâtre hanté par les souvenirs, une horloge au bord du silence... Chaque épreuve est une clé. Chaque épreuve est un choix. Mais dans l'ombre, une force grandit. Un spectre du passé, un ennemi tapi dans le froid, prêt à souffler sur la dernière lueur d'espoir. Si Ayden échoue, Noël s'éteindra pour toujours. S'il réussit, la magie renaîtra. Faut-il encore croire aux miracles de Noël ? Une aventure intense, envoûtante et inoubliable, qui réveillera en vous l'âme de l'hiver et la force des rêves oubliés...

Par Dante SR
Chez Hello Editions

|

Auteur

Dante SR

Editeur

Hello Editions

Genre

Mondes fantastiques

Les douze heures magiques de Noël

Dante SR

Paru le 12/09/2025

120 pages

Hello Editions

13,00 €

