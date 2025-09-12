Inscription
#Manga

Katô, mon voisin de classe Tome 1

Miso Umeda

ActuaLitté
Owada, un lycéen ordinaire, est intrigué par Katô, le garçon assis derrière lui. Si on devait les comparer à des personnages de RPG, le premier serait un villageois générique tandis que le second appartiendrait à la famille royale. Il lui arrive de prendre son courage à deux mains et de lui adresser la parole, mais il se fait systématiquement ignorer par le jeune homme aux yeux de cristal. Un jour, Owada découvre le doux sourire de son camarade en même temps qu'un secret bien gardé ! C'est avec cet amour tendre et maladroit que Miso Umeda signe ses débuts en tant que mangaka !

Par Miso Umeda
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Miso Umeda

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Katô, mon voisin de classe Tome 1

Miso Umeda

Paru le 25/09/2025

228 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

9782382767870
© Notice établie par ORB
