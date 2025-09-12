Chamans, druides, moines, prêtres, médiums spirites... Depuis la nuit des temps, et quelles que soient les civilisations, il a toujours existé au sein de chaque société humaine un homme ou une femme ayant pour fonction d'entrer en contact avec les âmes, de les apaiser et de les guider. Aujourd'hui, nous les nommons les passeurs d'âmes. Parcours d'âmes, connexion avec l'invisible, responsabilité, bienveillance, déroulement d'un passage d'âme, entités bloquées parmi les vivants... Elle-même passeuse d'âmes, La Lightworkeuse nous livre clés et conseils pour comprendre ce rôle précieux. Grâce à cet ouvrage, poussez les portes de l'après-vie et partez à la découverte de ses mystères.