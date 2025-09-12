Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Passeurs d'âmes

Lightworkeuse La

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chamans, druides, moines, prêtres, médiums spirites... Depuis la nuit des temps, et quelles que soient les civilisations, il a toujours existé au sein de chaque société humaine un homme ou une femme ayant pour fonction d'entrer en contact avec les âmes, de les apaiser et de les guider. Aujourd'hui, nous les nommons les passeurs d'âmes. Parcours d'âmes, connexion avec l'invisible, responsabilité, bienveillance, déroulement d'un passage d'âme, entités bloquées parmi les vivants... Elle-même passeuse d'âmes, La Lightworkeuse nous livre clés et conseils pour comprendre ce rôle précieux. Grâce à cet ouvrage, poussez les portes de l'après-vie et partez à la découverte de ses mystères.

Par Lightworkeuse La
Chez Secret d'étoiles

|

Auteur

Lightworkeuse La

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Au-delà

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Passeurs d'âmes par Lightworkeuse La

Commenter ce livre

 

Passeurs d'âmes

Lightworkeuse La

Paru le 12/09/2025

176 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382403037
9782382403037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.