Atlas de Quimper

Cet atlas très illustré présente la ville et ses alentours sous un jour nouveau, dans ses transformations passées et présentes, et même prospectives ! Ce, à la faveur d'un regard non spécialisé, destiné à tous les publics, bien que nourri de références rigoureuses, étant donné le statut d'universitaire de l'auteur ! Une approche pas seulement pittoresque ou touristique comme nombre de beaux-livres déjà, même s'il sera doté d'une riche iconographie et reviendra sur l'histoire ancienne ou récente (tout le XXe siècle), un peu à la manière de la série des atlas aux éd, Autrement. Nombreuses photographies inédites par drones, cartographies, infographies et autres visual data (dataviz), archives graphiques diverses y compris artistiques, issues des meilleures sources et archives.