Qui, hormis lui, peut prétendre avoir photographié près de mille châteaux ? Né en Angleterre en 1848, photographe aux Etats-Unis, Gustave William Lemaire s'installe à Vineuil (Loir-et-Cher) en 1879 à son retour d'un séjour de près de 10 ans aux Etats-Unis. Au tournant du XX e siècle, sillonnant les routes du quart nord-ouest de la France en automobile, il photographie les châteaux, manoirs et demeures de la vieille noblesse, de la haute bourgeoisie et des riches industriels. Là où la carte postale s'arrête à la façade, Gustave William saisit au plus près la " vie de château ", accédant aux intérieurs richement garnis, dévoilant les jardins, les communs, photographiant les propriétaires eux-mêmes et leur personnel de maison. S'appuyant sur le fonds Lemaire de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) , composé de 6494 plaques de verre au gélatino-bromure et de 420 tirages, ainsi que sur de nombreux documents d'archives inédits, cet ouvrage offre la première biographie de Gustave William Lemaire et une première approche de son oeuvre encore méconnue, entièrement accessible en ligne sur la base POP du Ministère de la Culture.