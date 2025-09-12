La France éternelle, une enquête archéologique

La France vient-elle du fond des âges, comme l'affirmait le général de Gaulle dès le début de ses Mémoires d'espoir publiées en 1970 ? Autrement dit, existe-t-il une France éternelle, une identité nationale immuable, bref des racines (gauloises ? gallo-romaines ? chrétiennes ? ) pour l'éternité ? Et finalement, qu'est-ce qu'être Française (ou Français) ? Au-delà des fantasmes et des manipulations, il convient désormais d'en revenir plus simplement aux faits. Jean-Paul Demoule, archéologue et historien, reprend donc ce dossier à ses débuts, avec l'arrivée des premiers humains sur notre sol, il y a un peu plus d'un million d'années. Puis, au fil d'une douzaine de chapitres chronologiques, en passant par les temps de Vercingétorix, de Clovis, de Louis XIV ou encore de Clemenceau, on s'interrogera à chaque fois sur l'état de nos connaissances, sur les frontières géographiques du moment, sur l'origine des populations, sur leurs migrations et leurs métissages, leurs cultures, leurs langues et leurs sentiments d'appartenance. Ainsi se dessineront peu à peu la richesse, la complexité et la trajectoire singulière d'un territoire où se sont succédé, en fascinantes mosaïques, sociétés, langues, productions matérielles, représentations du monde, religions, techniques, modes de vie. Et c'est désormais nanti de ce riche bagage historique que chacune et chacun pourra en toute liberté s'interroger sur la façon dont elle ou il se sent française (ou français).