#Essais

Visa pour la Guadeloupe

Estelle-Sarah Bulle

ActuaLitté
Estelle-Sarah Bulle, romancière guadeloupéenne, évoque ici "sa" Guadeloupe, par le biais de plus de cent mots-clés qui accompagneront le voyageur en partance ou désireux de se replonger dans un voyage passé. De "A" comme Admiral T à "Z" comme Zouk, c'est un abécédaire éclectique que nous propose Estelle-Sarah, couvrant les grandes thématiques que l'on retrouve sur l'île, son histoire, sa géographie, son architecture, avec bien souvent en filigrane tout le charme de la langue créole. Le livre est accompagné d'une carte dépliable, collée au verso de la couverture. Le principe de la collection Visa pour le monde est toujours d'apporter au voyageur curieux un dictionnaire culturel couvrant tous les champs thématiques permettant de comprendre et d'appréhender un territoire par le biais de mots-clés.

Par Estelle-Sarah Bulle
Chez Elytis

|

Auteur

Estelle-Sarah Bulle

Editeur

Elytis

Genre

Guides pratiques

Visa pour la Guadeloupe

Estelle-Sarah Bulle

Paru le 12/09/2025

144 pages

Elytis

14,90 €

9782356394231
