La semaine où je ne suis pas morte

Zabus, Sara del Giudice

ActuaLitté
Juliette, une adolescente de 16 ans qui cherche un sens à donner à sa vie, vit chez sa mère. Intelligente et imaginative, elle supporte mal la compagnie des autres lycéens et a tendance à se replier sur elle-même. Pourtant, parmi ses petits plaisirs, il y a ces balades en pleine forêt qui lui permettent d'ouvrir ses sens. Un jour, Juliette découvre un jeune homme de son âge qui dessine en pleine nature. Troublée, elle décide d'en savoir plus sur ce garçon qui est dans le même lycée qu'elle. Juliette s'ouvre alors peu à peu aux autres et retrouve le goût de vivre...

Par Zabus, Sara del Giudice
Chez Dargaud

|

Auteur

Zabus, Sara del Giudice

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

La semaine où je ne suis pas morte

Zabus, Sara del Giudice

Paru le 12/09/2025

144 pages

Dargaud

22,95 €

9782205212082
