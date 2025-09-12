Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Londres

A préciser, Michelin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si, pour une fois, on en faisait moins ? Pour que vos vacances ne riment pas avec performance, la collection OFF propose un nouveau regard sur le voyage : à contre-courant, loin de la foule, avec le luxe de prendre son temps, parfois même celui de ne rien faire. Autant de chemins de traverse, d'expériences singulières et d'adresses confidentielles pour retrouver tout le plaisir du voyage. Mais faire un pas de côté ne signifie pas pour autant renoncer à tous les sites emblématiques. Bien au contraire : on vous donne aussi les clés pour les découvrir autrement - au bon moment, loin de la cohue. Avec la promesse simple de voir moins pour voir mieux. Parmi nos moments choisis à Londres, laissez-vous tenter par un parfum d'été sur les gradins de Granary Square, la magie discrète de la Courtauld Gallery, une pinte avec vue sur l'eau à Wapping...

Par A préciser, Michelin
Chez Michelin

|

Auteur

A préciser, Michelin

Editeur

Michelin

Genre

Angleterre - Londres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Londres par A préciser, Michelin

Commenter ce livre

 

Londres

A préciser, Michelin

Paru le 12/09/2025

240 pages

Michelin

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782067269811
9782067269811
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.