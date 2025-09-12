Broadcast Love

Quand ils entendent sa voix, ils tremblent de plaisir... ou de peur. Oliver mène une double vie bien gardée : étudiant le jour, animateur radio énigmatique la nuit. A l'antenne, il est Blue Shadow, un homme mystérieux qui n'a pas peur de dévoiler des vérités dérangeantes et de confier son amour inavoué pour Angie, une étudiante qu'il admire de loin, mais qu'il sait inaccessible. Le jour, il redevient un jeune homme réservé, écrasé par ses soucis financiers et hanté par les zones d'ombre entourant la mort de son père. Tout semble les séparer. Angie, étincelante cheerleader et issue d'une famille aisée, évolue dans un monde qui n'a rien en commun avec celui d'Oliver. Déjà promise au fils d'un associé de son père, un héritier riche et possessif, l'avenir d'Angie semble tracé. Pourtant, contre toute attente, elle finit par poser les yeux sur lui. Peu à peu, au coeur des amphithéâtres, des soirées étudiantes et des ombres du campus, leurs regards se cherchent et se trouvent. Angie, enfermée dans une vie qu'on a choisie pour elle, commence à percevoir un avenir libéré des attentes qui pèsent sur elle. Et dans le silence qu'ils apprennent à briser, une vérité s'impose : certains liens naissent là où personne ne les attendait.