Panorama du cinéma fantastique français

Ce livre explore le cinéma fantastique français à travers les décennies marquantes des années 30, 40, 60, 80 et 90, périodes durant lesquelles des réalisateurs comme Jean Cocteau, Georges Franju et plus tard Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro ont redéfini le genre. Depuis les visions oniriques de Cocteau dans ", La Belle et la Bête", jusqu'aux univers décalés de Jeunet et Caro dans ", La Cité des enfants perdus", , le livre retrace l'évolution d'une esthétique unique mêlant fantastique, horreur et merveilleux. Richement illustré, l'ouvrage présente des photographies captivantes, des affiches d'époque et des storyboards qui plongent le lecteur au coeur de ces différentes époques. Les sections dédiées aux années 40, avec des oeuvres comme ", Le Sang des bêtes", de Franju, illustrent la période d'après-guerre et ses thèmes troublants. Les amateurs de cinéma de genre, d'esthétique singulière et de récits immersifs trouveront dans ces pages une immersion visuelle et historique dans des périodes clés où la France s'est imposée comme une figure marquante du cinéma fantastique, influençant durablement le cinéma mondial.