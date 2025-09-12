Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Panorama du cinéma fantastique français

Alain Schlockoff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre explore le cinéma fantastique français à travers les décennies marquantes des années 30, 40, 60, 80 et 90, périodes durant lesquelles des réalisateurs comme Jean Cocteau, Georges Franju et plus tard Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro ont redéfini le genre. Depuis les visions oniriques de Cocteau dans ", La Belle et la Bête", jusqu'aux univers décalés de Jeunet et Caro dans ", La Cité des enfants perdus", , le livre retrace l'évolution d'une esthétique unique mêlant fantastique, horreur et merveilleux. Richement illustré, l'ouvrage présente des photographies captivantes, des affiches d'époque et des storyboards qui plongent le lecteur au coeur de ces différentes époques. Les sections dédiées aux années 40, avec des oeuvres comme ", Le Sang des bêtes", de Franju, illustrent la période d'après-guerre et ses thèmes troublants. Les amateurs de cinéma de genre, d'esthétique singulière et de récits immersifs trouveront dans ces pages une immersion visuelle et historique dans des périodes clés où la France s'est imposée comme une figure marquante du cinéma fantastique, influençant durablement le cinéma mondial.

Par Alain Schlockoff
Chez L'écran fantastique collections

|

Auteur

Alain Schlockoff

Editeur

L'écran fantastique collections

Genre

Histoire du cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Panorama du cinéma fantastique français par Alain Schlockoff

Commenter ce livre

 

Panorama du cinéma fantastique français

Alain Schlockoff

Paru le 07/11/2025

278 pages

L'écran fantastique collections

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096794317
9791096794317
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.