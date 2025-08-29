Au milieu des fjords vivent Léon, un jeune garçon rêveur et avide d'aventures, et Chonchon, sa brebis de compagnie, terre à terre et prudente. Alors qu'ils sont sur le chemin du village, leur tranquillité est bousculée par un petit cochon tombé du ciel. Loin de son île, l'animal a besoin d'aide : il doit rejoindre au plus vite sa famille pour ne pas manquer la Grande Migration des cochons volants. Armés de leur courage, Léon, Chonchon et le cochon volant traverseront la mystérieuse forêt peuplée de créatures légendaires, et même peut-être de loups... Arriveront-ils à temps au sommet de l'île des cochons volants ?