Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Vietnam, Cambodge, Laos

Express Map

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis les majestueux et pittoresques rochers calcaires de la baie d'Along jusqu'aux champs cultivés du delta du Mékong, en passant par des stations balnéaires paradisiaques comme Nha Trang ou Quy Nhon. Mausolée de Ho Chi Minh et vieille ville d'Hoi An. Des pagodes emplies de parfum d'encens, des marchés flottants et des sourires omniprésents. Des vestiges d'une histoire mouvementée, des légendes sur les dragons, des rizières en terrasses, une nature à couper le souffle et la délicieuse cuisine de rue. Le Vietnam est un pays de merveilles et de traditions - découvrez-les toutes avec notre guide. La publication contient aussi deux chapitres supplémentaires, consacrés au Cambodge et au Laos, avec, entre autres, des descriptions du complexe archéologique d'Angkor et de la ville de Luang Prabang. Découvrez les traditions et les merveilles du Vietnam avec notre guide, qui comprend aussi deux chapitres consacrés au Cambodge et au Laos. GUIDE : - une mise en page intuitive avec la division en chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales - un contenu riche : histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes - des informations pratiques : jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé du Vietnam, du Cambodge et du Laos, avec tous les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 1 600 000).

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Vietnam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vietnam, Cambodge, Laos par Express Map

Commenter ce livre

 

Vietnam, Cambodge, Laos

Express Map

Paru le 29/08/2025

276 pages

Express Map

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383554488
9788383554488
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.