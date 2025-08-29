Vietnam, Cambodge, Laos

Depuis les majestueux et pittoresques rochers calcaires de la baie d'Along jusqu'aux champs cultivés du delta du Mékong, en passant par des stations balnéaires paradisiaques comme Nha Trang ou Quy Nhon. Mausolée de Ho Chi Minh et vieille ville d'Hoi An. Des pagodes emplies de parfum d'encens, des marchés flottants et des sourires omniprésents. Des vestiges d'une histoire mouvementée, des légendes sur les dragons, des rizières en terrasses, une nature à couper le souffle et la délicieuse cuisine de rue. Le Vietnam est un pays de merveilles et de traditions - découvrez-les toutes avec notre guide. La publication contient aussi deux chapitres supplémentaires, consacrés au Cambodge et au Laos, avec, entre autres, des descriptions du complexe archéologique d'Angkor et de la ville de Luang Prabang. Découvrez les traditions et les merveilles du Vietnam avec notre guide, qui comprend aussi deux chapitres consacrés au Cambodge et au Laos. GUIDE : - une mise en page intuitive avec la division en chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales - un contenu riche : histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes - des informations pratiques : jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé du Vietnam, du Cambodge et du Laos, avec tous les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 1 600 000).