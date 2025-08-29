Inscription
#Imaginaire

Le souffle du diable

Philippe Nihoul, Ken Broeders

En 1783, Madeleine, propriétaire d'une auberge isolée, rêve de la transformer en étape incontournable pour voyageurs fortunés. Son mari et elle ont travaillé dur pour amasser un joli magot. Dure et froide, Madeleine cache une blessure profonde qui empoisonne ses relations avec son demi-frère Benjamin. La brume jaune qui recouvre la région n'arrange rien ? ! Une odeur de soufre plane : toute vie semble dépérir, des phénomènes étranges apparaissent, l'eau est impropre à la consommation. On commence à parler de "? souffle du diable ? " . Après une nouvelle dispute, Benjamin s'enfuit, mais un orage magnétique l'oblige à faire demi-tour. Rongée par le remords, Madeleine lui ouvre son coeur. Ils réalisent toutefois rapidement que le plus grand danger qui les guette ne vient ni du ciel ni de l'enfer...

Chez Anspach Editions

Auteur

Philippe Nihoul, Ken Broeders

Editeur

Anspach Editions

Genre

Fantastique

Le souffle du diable

Ken Broeders trad. Philippe Nihoul

Paru le 29/08/2025

64 pages

Anspach Editions

16,95 €

9782931105467
