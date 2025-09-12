Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La promesse accomplie

Claire Omer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Louisa et Jérim ont été choisis par le grand roi pour une mission périlleuse(tome 1). Après bien des péripéties, ils ont pu rejoindre un jardin des Sentinelles où la résistance s'organise. Mais les machinations des gouverneurs, leurs engins destructeurs progressent eux aussi... L'enjeu est de taille : la restauration des mondes, des sources d'eau et de la vie ou leur fin... Kébes, l'envoyé du grand roi, demande aux enfants et à leurs amis Yoan et Ling de se rendre à Sententia et de l'y attendre. En chemin, les choses se compliquent... pourront-ils résister aux ruses maléfiques, à la puissance des machines ? Qu'adviendra-t-il de ce monde ? Retrouveront-il ceux qu'ils aiment ?

Par Claire Omer
Chez Société biblique française

|

Auteur

Claire Omer

Editeur

Société biblique française

Genre

BD religieuses

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La promesse accomplie par Claire Omer

Commenter ce livre

 

La promesse accomplie

Claire Omer

Paru le 12/09/2025

Société biblique française

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782853009652
9782853009652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.