La promesse accomplie

Louisa et Jérim ont été choisis par le grand roi pour une mission périlleuse(tome 1). Après bien des péripéties, ils ont pu rejoindre un jardin des Sentinelles où la résistance s'organise. Mais les machinations des gouverneurs, leurs engins destructeurs progressent eux aussi... L'enjeu est de taille : la restauration des mondes, des sources d'eau et de la vie ou leur fin... Kébes, l'envoyé du grand roi, demande aux enfants et à leurs amis Yoan et Ling de se rendre à Sententia et de l'y attendre. En chemin, les choses se compliquent... pourront-ils résister aux ruses maléfiques, à la puissance des machines ? Qu'adviendra-t-il de ce monde ? Retrouveront-il ceux qu'ils aiment ?