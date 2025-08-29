Hooky Tome 5

Le temps a si vite passé... Devenue sombre reine-sorcière après la mort de son cher jumeau Dorian, Dani semble possédée par un sortilège. Monica, convaincue qu'elle peut la sauver grâce à de secrètes études de sorcellerie, va pour sa part épouser le prince William, pièce maîtresse de son plan. Mais Dorian, dont elle reste amoureuse, n'est-il pas encore vivant ? C'est ce que Marc, Aisha, Damien et Carlo vont tenter de découvrir en recherchant sa dépouille, restée mystérieusement intacte... Avec son cocktail idéal d'aventures, d'amour, de noirceur et de retournements de situations, le nouveau Hooky va vous ensorceler !